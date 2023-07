F1 | scatta il weekend del GP del Belgio A Spa chi si farà luce alle spalle di Max Verstappen?

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 luglio 2023) Non è ancora tempo di vacanze estive per il Mondiale di Formula Uno 2023. Oggi, infatti, prenderà il via il fine settimana del Gran Premio del, dodicesimo appuntamento della stagione. Sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps andrà in scena l’ultima tappa che anticiperà il “rompete le righe” di agosto, con unda vivere tutto d’un fiato. Per quale motivo? Semplice, il format del fine settimana delle Ardenne ci proporrà la Sprint Race del sabato. Siamo giunti alla terza occasione dopo Baku e Red Bull Ring e, di conseguenza, anche la gara belga vivrà un programma quanto mai intenso. Oggi, per esempio, si inizierà subito a fare sul serio. Una sola sessione di prove libereore 13.30, quindi a partire d17.00 toccheràqualifiche che andranno a comporre la ...