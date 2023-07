F1 | pagelle qualifiche GP Belgio 2023 | Verstappen alieno | Leclerc stellare

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 luglio 2023) Ledel Gran Premio di Spa hanno visto Maxprendere la pole, ma solo in maniera provvisoria. Infatti, l’olandese dovrà scontare una penalità di cinque posizioni per la sostituzione della scatola del cambio, dunque, sarà Charlesa partire dalla prima casella, affiancato da Sergio Perez. In seconda fila si troveranno Lewis Hamilton e Carlos Sainz. MAX, Voto 10: Niente da dire all’olandese, che anche questo venerdì si dimostra irraggiungibile. Dopo un momento di incertezza in Q2, nel Q3 mette a segno un ottimo giro in 1:46.168, con un settore centrale meraviglioso. Solo la penalità di cinque posizioni poteva smuovereda quella prima casella, che ora si trova a dover rimontare, seppur in maniera minima. CHARLES, Voto 9/10: Una ...