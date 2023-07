F1 | Max Verstappen | “Nel Q2 ho rischiato | ma la macchina mi ha dato belle sensazioni”

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 luglio 2023) La giornata odierna a Spa-Francorchamps (Belgio), sede del weekend del Mondiale 2023 di F1, era iniziata con un colpo di scena: Max, leader del campionato, penalizzato con cinque posizioni in griglia per la sostituzione del cambio. Un intervento che si è reso necessario per questioni di affidabilità ed ecco che nel particolare fine-settimana belga, caratterizzato anche dalla Sprint Race, le qualifiche odierne hanno avuto un valore condizionato da questa penalizzazione., infatti, ha ottenuto la pole-position con il crono di 1:46.128 a precedere la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (+0.820) e il compagno di squadra in Red Bull, Sergio Perez (+0.877). Una prestazione però vanificata dalla sanzione menzionata, di conseguenza il neerlandese sarà al via domenica in quinta piazza, mentre domani nella Sprint Shootout Max potrà agire ...