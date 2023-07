F1 Gp Belgio | per Verstappen penalità | Red Bull perde 5 posizioni dopo qualifiche

(Di venerdì 28 luglio 2023) (Adnkronos) – Maxsi avvia ad essere penalizzato di 5sulla griglia di partenza del Gp del, in programma domenica 30 luglio a Spa. Il pilota olandese della Red, leader del Mondiale 2023 e campione del mondo in carica, con ogni probabilità sostituirà il cambio della sua monoposto e sconterà la penalizzazionelein programma oggi.è il primo pilota a superare la soglia delle 4 sostituzioni della scatola del cambio consentite dal regolamento. La decisione di pagare dazio a Spa è comprensibile, viste le caratteristiche del tracciato. Nel Gp del, le opportunità di sorpasso abbondano e la Red, nettamente superiore a tutte le monoposto del Mondiale, può recuperare ...

... a due giorni dal Gran Premio di, dodicesimo appuntamento di un Mondiale di Formula 1 ancora una volta avaro di soddisfazioniil monegasco ela Rossa. Leclerc ottimista nonostante l'...Gp2023, la Formula 1 torna in pista oggile prove libere e le qualifiche che definiranno la griglia di partenzala gara che si terrà domenica 30 luglio sul circuito di Spa - Francorchamps.Il GP delsegna la fine della prima metà della stagione di F1 2023 . La situazione attuale evidenzia - ... Prima di saltare nella pausa estivaricaricarsi e ricalibrarsi, queste due scuderie ...Potrebbe essere un fine settimana interamente influenzato dalla pioggia. C'è molta apprensione tra i team giunti al circuito di SPA-Francorchamps, tracciato che ospita questa settimana il GP del Belgi ...Colpo di scena nel weekend di Formula 1 in quel di Spa-Francorchamps, Max Verstappen partirà con cinque posizioni di penalità in Belgio ...