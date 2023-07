F1 Gp Belgio | per Verstappen penalità | Red Bull perde 5 posizioni dopo qualifiche

(Di venerdì 28 luglio 2023) L'olandese sostituisce il cambio della sua monoposto Maxsi avvia ad essere penalizzato di 5sulla griglia di partenza del Gp del, in programma domenica 30 luglio a Spa. Il pilota olandese della Red, leader del Mondiale 2023 e campione del mondo in carica, con ogni probabilità sostituirà il cambio della sua monoposto e sconterà la penalizzazionelein programma oggi.è il primo pilota a superare la soglia delle 4 sostituzioni della scatola del cambio consentite dal regolamento. La decisione di pagare dazio a Spa è comprensibile, viste le caratteristiche del tracciato. Nel Gp del, le opportunità di sorpasso abbondano e la Red, nettamente superiore a tutte le ...

Il GP delsegna la fine della prima metà della stagione di F1 2023 . La situazione attuale evidenzia - ... Prima di saltare nella pausa estivaricaricarsi e ricalibrarsi, queste due scuderie ...Gp2023, la Formula 1 torna in pista oggile prove libere e le qualifiche che definiranno la griglia di partenzala gara che si terrà domenica 30 luglio sul circuito di Spa - Francorchamps.... Canada, Australia,, Svizzera, Germania, e rientrateun periodo di ferie; i cortili delle case diventavanobreve tempo piazze cosmopolite. Insieme ai racconti di mio nonno, nato in ...Matteo Gaudieri | Jack Doohan, vincitore dell'ultima Feature Race in Ungheria, si è posto in cima alla classifica con l'unico riferimento sotto il muro del ...Verstappen potrebbe scontare 5 posizioni di penalità sulla griglia del GP del Belgio, per la sostituzione del cambio sulla sua monoposto ...