F1 GP Belgio LIVE | prove libere in diretta

12:44 GPtiming prove libere Fan di Autosprint , ci siamo! Il GP delinizia con il turno di prove libere che potete seguire qui con la tabella dei tempi e la nostra diretta testuale Prove ...... la rimozione degli smartphone dalle scuole in, Spagna e Regno Unito ha migliorato i ... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. Partecipa con noi ...Domenica la gara sarà in esclusivadalle ore 15.00. Quella deldi domenica sarà l'ultima gara prima della pausa estiva , che è stata anticipata di un mese per motivi di calendario. Si ...A Spa inizia il weekend di gara con l'unico turno di libere per preparare Sprint Race e GP. Segui qui l'azione in pista ...Si corre la tredicesima prova del Mondiale F1 2023 sul circuito di Spa-Francorschamps, uno dei monumenti dell'automobilismo mondiale. Oggi libere e qualifiche.