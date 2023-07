F1 GP Belgio 2023 | Sainz | “Condizioni molto insidiose | ma sono contento nel complesso”

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il pilota della Ferrari, Carlos, al termine delle qualifiche del Gran Premio del, ha commentato la sua quarta casella di partenza dopo la penalizzazione di Max Verstappen: “Leerano, ogni volta che andavamo in pista era totalmente diversa. Siamo riusciti a fare buoni giri nel Q1 e Q2, poi nel Q3 l’ultimo giro non è stato dei miei migliori. Però nelviste le. Un buon quinto posto”. SportFace.

Il due volte campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen , dopo aver chiuso le qualifiche con il miglior tempo nel Gran Premio del, ha commentato la sua prestazione e la penalità di cinque posizioni che dovrà scontare in griglia: 'Era tutta una questione di fiducia, di rischiare tutto in quell'ultimo tentativo per ...Prima poltrona in partenza alla Ferrari, secondo tempo nelle qualifiche Max Verstappen su Red Bull conquista in tempo reale la pole del Gp di Spa inma la penalizzazione per la sostituzione del cambio (meno 5 posizioni) consegna la prima poltrona in partenza alla Ferrari di Charles Leclerc, secondo tempo nelle qualifiche. Seguono Perez, ...Nel circuito di Spa la Ferrari di Charles Leclerc scatterà in pole position nel Gran Premio deldi Formula 1 di domenica prossima 30 luglio. Il monegasco partirà davanti alla Red Bull di Sergio Perez e alla Mercedes di Lewis Hamilton. In quarta posizione la Rossa di Carlos Sainz, mentre ...

F1 Gp Belgio 2023, Sainz su Ferrari leader prove libere sotto la pioggia Adnkronos

Terzo tempo per Sergio Perez nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio. In una sessione complicata, caratterizzata da condizioni miste, il messicano si è classificato alle spalle della Red Bull geme ...SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) – Con un giro super, in 1’46168, nel finale, Max Verstappen è stato il più veloce nelle ...