F1 | GP Belgio 2023 | risultati e classifica FP1 Sainz primo sotto la pioggia battente | quarto Leclerc

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 luglio 2023) Si è aperto il dodicesimo weekend del Mondiale di Formula 1: a Spa-Francorschamps va in onda il GP delsulla pista storica delle Ardenne. Un fine settimana particolare, con le qualifiche al venerdì per la gara della domenica e le qualifiche shootout domani mattina per la Sprint Race di domani pomeriggio. In una sessione caratterizzata dallae dalla poca azione specie nella prima parte, il più veloce è stato Carloscon gomma intermedia, riuscendo a precedere le due McLaren di Oscar Piastri, Lando Norris e il compagno di scuderia Charles. Poche sono le indicazioni, visto che sono tutti giri fatti con full wet o con intermedieuna. Azione che è stata ridotta ulteriormente dalla bandiera rossa ...