F1 GP Belgio 2023 | Perez | “Qualifica complicata | ma buon risultato”

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il pilota della Red Bull, Sergio, al termine delle qualifiche del Gran Premio del, ha analizzato la sua seconda posizione in griglia di partenza alle spalle di Charles Leclerc: “E’ stata una, le condizioni all’inizio erano molto insidiose. Anche nel Q3 qualche tratto di pista era ancora umido, però ho ottenuto un, peccato non aver superato Leclerc ma nel complesso sono contento”. SportFace.

Dopo le qualifiche del venerdì a Spa e la penalizzazione di cinque posizioni per Max Verstappen (sostituzione del cambio), ecco la griglia di partenza del Gp del. La Ferrari di Charles Leclerc scatterà davanti a tutti . Gp del beglio, la griglia di partenza 1 Leclerc 2 Perez 3 Hamilton 4 Sainz 5 Piastri 6 Verstappen 7 Norris 8 Russell 9 Alonso 10 ...

F1 Gp Belgio 2023, Sainz su Ferrari leader prove libere sotto la pioggia Adnkronos

