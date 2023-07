F1 | Frédéric Vasseur | “Essere in pole fa sempre bene | a parte la Red Bull siamo tutti lì vicini”

(Di venerdì 28 luglio 2023) Arrivano buone notizie per la Ferrari dalle qualifiche del Gran Premio del Belgio, dodicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Nel circuito di Spa-Francorchamps, Charles Leclerc fa segnare il secondo miglior tempo, ma ottiene laposition per la gara di domenica grazie alla penalità di 5 posizioni per la sostituzione del cambio (la quinta unità dell’anno, oltre il limite consentito da regolamento) inflitta all’olandese della RedMax Verstappen, che aveva chiuso le qualifiche al primo posto con otto decimi di vantaggio rispetto al monegasco. Quarto posto invece (dopo la retrocessione di Verstappen) per l’altro ferrarista Carlos Sainz. “inposition fa: un bel modo per restare vivi – ha affermato...

