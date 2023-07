(Di venerdì 28 luglio 2023) Una giornata non positiva per. Il pilota dell’Aston Martin ha infatti ottenuto soltanto la nona posizione alledel GP del Belgio, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Una prestazione che segue un po’ l’andazzo della scuderia britannica, da qualche gara leggermente attardata rispetto all’ottimo inizio di stagione. Approdato in mixed zone l’ex Campione del Mondo ha lasciato trapelare tutto il suo stress, lamentando soprattutto i cambi continui a livello di sensazione: “Lesono state– ha dettoera un gioco nuovo: dovevi adattarti continuamente ai mutevoli livelli di grip. Dovevi fidarti della macchina: stavamo affrontando le curve sempre più veloci a...

è solo nono nelle qualifiche di Spa . Lo spagnolo ha di nuovo incontrato diverse difficoltà, accentuate dalle condizioni non facili della pista. La sua Aston Martin si è ritrovata ...In top ten anche le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, George Russell con l'altra Mercedes e quindi le Alpine die Lance Stroll. Il Gran Premio del Belgio è in programma ...A seguire in terza fila Oscar Piastri (McLaren) e Verstappen (Red Bull), in quarta Lando Norris (McLaren) e George Russell (Mercedes), in quinta la coppia Aston Martin cone Lance ...

F1, Fernando Alonso: "Qualifiche stressanti, ogni giro era diverso" OA Sport

