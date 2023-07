F1 | Charles Leclerc | “Ottima posizione per la gara | c’è tanto lavoro per riprendere la Red Bull”

(Di venerdì 28 luglio 2023)ha conquistato la pole position del GP del Belgio 2023, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota della Ferrari ha concluso le qualifiche al secondo posto con un ritardo superiore agli otto decimi nei confronti di Max Verstappen, ma il Campione del Mondo dovrà scontare una penalizzazione di cinque posizioni sulla griglia di partenza a causa della sostituzione del cambio. La retrocessione forzata dell’olandese ha aiutato il monegasco, che cosa avrà la possibilità di scattare in primanellain programma domani pomeriggio.ha analizzato la propria prestazione: “Non delle brutte qualifiche, specialmente in queste condizioni dove è complicato mettere tutto insieme. Io ho lavorato...

La Ferrari discatterà in pole position nel Gran Premio del Belgio di domenica prossima. Il monegasco partirà davanti alla Red Bull di Sergio Perez e alla Mercedes di Lewis Hamilton.FRANCORCHAMPS (BELGIO) " Come lo scorso anno, per Carlos Sainz , quest'anno per. E' ancora una penalità a riportare la Ferrari i n pole position a Spa , al termine di una qualifica che ha visto comunque il monegasco tenere testa ad un mostruoso Max Verstappen . ...18.26 Gp Belgio,in pole positionparte in pole position a Spa nel Gp di domenica. Il miglior tempo in qualifica è di Verstappen, ma l'olandese sconterà una penalità di 5 posizioni per sostituzione del cambio. Accanto ...

Charles Leclerc, "questo l'ho scoperto solo dopo": cosa c'è dietro il disastro Ferrari Liberoquotidiano.it

La Ferrari di Charles Leclerc scatterà in pole position nel Gran Premio del Belgio di domenica prossima. Il monegasco partirà davanti alla Red Bull di Sergio Perez e alla Mercedes di Lewis Hamilton. I ...La penalizzazione dell’olandese, che perde 5 posti in griglia, regala la pole alla Ferrari, davanti a Perez e Hamilton ...