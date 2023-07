F1 | Belgio | pioggia condiziona libere 1 | Ferrari Sainz davanti

C'è la Ferrari Carlos Sainz in cima alla classifica dei tempi delle prime prove libere del Gran Premio delfortemente condizionate dalla. Sul circuito di Spa, dove è stata esposta la bandiera rossa a causa delle forti precipitazioni, lo spagnolo ha fermato il tempo in 2'03''207 precedendo le ...La prima e unica sessione di prove libere del GP delè stata del tutto inconcludente. Il meteo ha condizionato il lavoro delle squadre , che si ...con cielo nuvoloso e l'assenza di(...F1 GPprove libere 1 - In una mattinata caratterizzata dal freddo e dalla, scesa copiosa fin dai primi minuti di attività in pista, Carlos Sainz ha ottenuto il miglior tempo nella prima ...

GP Belgio, FP1: Sainz davanti, ma domina la pioggia Autosprint.it

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - C'è la Ferrari Carlos Sainz in cima alla classifica dei tempi delle prime prove libere del Gran Premio del Belgio ...Sul tracciato belga pioggia pesante e sessione di libere complicata per i piloti della F1. Red Bull costretta a sostituire il cambio della monoposto del campione del mondo, che dovrà scalare di cinque ...