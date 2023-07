F1 | Belgio | la Ferrari di Leclerc in pole position a Spa

Ladi Charles Leclerc scatterà in pole position nel Gran Premio deldi domenica prossima. Il monegasco partirà davanti alla Red Bull di Sergio Perez e alla Mercedes di Lewis Hamilton.Seconda l'altra Red Bull di Perez , terzo Hamilton , quinta l'altradi Carlos Sainz . GP, la top ten aggiornata dopo le qualifiche 1 Charles LECLERC 2 Sergio PEREZ 3 Lewis HAMILTON 4 ...Non è stato il più veloce, ma partirà dalla pole position a Spa . Charles Leclerc domenica scatterà dalla prima casella del Gp delnonostante sia stato Max Verstappen a firmare il giro più veloce con un mostruoso i'46''168. L'olandese è stato però retrocesso al sesto posto per aver sostituito il cambio tra la prima e la ...

La Ferrari di Charles Leclerc scatterà in pole position nel Gran Premio del Belgio di domenica prossima. Il monegasco partirà davanti alla Red Bull di Sergio Perez e alla Mercedes di Lewis Hamilton. I ...Terzo tempo per Sergio Perez nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio. In una sessione complicata ... autore di una pole stratosferica, e della Ferrari di Charles Leclerc. Ma la penalità del ...