F1 | Alpine | il team principal Szafnauer out dopo Spa

(Di venerdì 28 luglio 2023) La squadra franceseha annunciato che ilOtmarlascerà il proprio incarico al termine del weekend di gara del Gran Premio del Belgio.non è l’unica figura di rilievo che terminerà la propria avventura nel, ma anche il direttore sportivo Alan Permane si allontanerà da, insieme a Pat Fry, che ricoprirà il ruolo di direttore tecnico in Williams. Sarà il vicepresidente Bruno Famin a prendere le redini del box come, nella speranza di risollevare le sorti della squadra, che al momento si trova sesta in campionato costruttori e viene da un Gran Premio ungherese difficile, dove sia Pierre Gasly che Esteban Ocon avevano ritirato la propria vettura. SportFace.

Si può chiamare riorganizzazione, riassetto, oppure, definire quello in atto in Alpine come un terremoto nei ruoli apicali del team. Dopo aver annunciato nelle scorse settimane le nuove competenze assegnate a Bruno Famin, nominato vicepresidente di Alpine Motorsport

