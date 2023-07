Eventi estremi | giovane del Giffoni a Pichetto Fratin | “Io ho l' ”eco-ansia” | lei non ha paura per i suoi nipoti?” E il ministro si commuove

(Di venerdì 28 luglio 2023) Momento di commozione per ildell’Ambiente e della sicurezza, Gilberto, durante ilFilm Festival. Unadel festival, ha esposto idubbi e le sue ansie sugli effetti del cambiamento climatico: “Io soffro di eco-. Lei non haper ifigli, per i”, gli ha chiesto la. Ilha quindi preso la parola, senza riuscire a trattenere le lacrime: “Io ho la forza del dubbio, io ho il dovere verso la carica che ricopro verso di voi e verso i miei”, ha spiegato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Quello che sta succedendo con il cambiamento climatico, con questie il sintomo di una malattia che avevamo denunciato da vent'anni. Dobbiamo cambiare, strada cercando di gestire ...Vivevamo lestate mediterranea senza eccessi termici e senza; per alcuni giorni torneremo al passato, meglio cosi'.Intanto sui giornali, soprattutto quelli di destra, continuano a essere pubblicati articoli pieni di errori e fake news che, in sostanza, vogliono riportare gli, come le ondate di ...

Cambiamento climatico, gli scienziati smontano le bufale dei negazionisti: “Eventi estremi e caldo non hanno precedenti" QUOTIDIANO NAZIONALE

Tutto ciò è una conseguenza quasi inevitabile del caldo intenso e duraturo, portato dall’alta pressione sub tropicale, che fornisce il principale carburante per lo sviluppo di imponenti sistemi ...Il messaggio del Papa alle confederazioni episcopali italiana e greca in merito ai disastri naturali che stanno colpendo le due Nazioni ...