Europeo 2032 | accordo Italia-Turchia per organizzarlo insieme

(Di venerdì 28 luglio 2023) La Federcalciona e quella turca hanno inviato una lettera alla UEFA in cui si candidano ad organizzarel'Europe del. L'e laa tutt'oggi erano le uniche due candidate, dunque a meno di sorprese si va verso l'assegnazione ai due paesi della rassegna continentale nel corso del Comitato Esecutivo in programma il prossimo 10 ottobre. Si tratta di una scelta strategica visto che la candidaturana, ufficializzata nello scorso mese di aprile, rischiava di non essere certamente vincente nei confronti dellache, rispetto al nostro Paese, era già dotata di infrastrutture all'avanguardia. Nel dossier inviato a Nyon per avanzare la propria proposta, la Figc aveva indicato come città e stadi designati ad ospitare la fase finale Milano ...

Italia e Turchia pronte a ospitare insieme Euro 2032. Senza rivali La Gazzetta dello Sport

Cade l'ipotesi che il nostro Paese ospiti da solo la rassegna continentale su cui la Figc puntava anche per rimodernare gli stadi. Dossier condiviso con Istanbul che era l'altra candidata ...Euro 2032 si potrebbe giocare in Italia e Turchia. La Federcalcio italiana e quella turca, infatti, hanno inviato una lettera alla Uefa in cui si candidano ad organizzare insieme gli Europei ...