Europei 2032 | Italia e Turchia si candidano insieme | non ci sono rivali

ROMA - La Figc e la federcalcio turca hanno inviato una lettera alla UEFA in cui si candidano ufficialmente a organizzare insieme l'Europeo del. L'Italia e la Turchia al momento sono le uniche due candidate, dunque a meno di sorprese si va verso l'assegnazione ai due Paesi della rassegna ...La Federcalcio italiana e quella turca - hanno appena inviato una lettera congiunta con hanno alla Uefa ufficialmente di ammettere la candidatura congiunta dei due Paesi a organizzare l'Europeo. Un passo ufficiale, già condiviso con la Uefa, che darà il via al progetto per dividere la manifestazione. L'Italia era molto indietro da un punto di vista politico (frenata dal braccio di ferro ...Dopo l'esperienza del 2020, l' Italia potrebbe tornare ad ospitare glidi calcio . Anche in questo caso si tratterebbe di una manifestazione itinerante: nell'...candidatura per l' Europeo...

Italia e Turchia pronte a ospitare insieme Euro 2032. Senza rivali La Gazzetta dello Sport

