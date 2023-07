Europei 2032 | Italia e Turchia insieme | il comunicato della Figc!

(Di venerdì 28 luglio 2023) In vista deglidelhanno deciso per una partecipazione congiunta. Ora sta all’Uefa approvare la scelta? “La Federazionena Giuoco Calcio –– (FIGC) e la Turkish Football Federation –– (TFF) hanno deciso di unire gli sforzi proponendo alla UEFA l’organizzazione congiunta di UEFA EURO. Pregresse esperienze di successo (EURO 2020, EURO 2012, EURO 2008), così come future proposte di candidatura (Regno Unito e Repubblica d’Irlanda per EURO 2028). E avvincenti progetti già assegnati (Stati Uniti d’America, Messico e Canada per FIFA WORLD CUP 2026) dimostrano che la condivisione di eventi di tale portata rappresenta, da un lato, ...

Le due Federazioni hanno inviato la lettera di candidatura all'UEFA per l'edizionedeglidi calcio, non dovrebbero esserci grosse sorprese sulla confermaImpossibile dimenticare l'incredibile cavalcata degli Azzurri nella speciale, per così dire, edizione di Euro 2020 (......una cabina di regia sui dieci stadi più uno (Palermo) coinvolti per gli. C'è lavoro da fare e non c'è tempo da perdere'. L'accordo tra Italia e Turchia mette un punto. Addio Eurosolo ...... avvenuto a Roma nei giorni scorsi, tra il presidente della Figc Gabriele Gravina e il suo omologo Mehmet Buyukeksi spiega l'Ansa - L'assegnazione di Uefa Euroè prevista il prossimo 10 ottobre ...1 minuto per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Italia e Turchia insieme per organizzare gli Europei del 2032. La Figc e la Federcalcio turca (Tff), “al termine di un complesso e fruttuoso processo di cons ...(FIGC) - Al termine di un complesso e fruttuoso processo di consultazione, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Turkish Football Federation (TFF) hanno deciso di unire gli ...