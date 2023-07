Euro 2032 | Malagò | ' la soluzione migliore'

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al telefono con l'ANSA, interviene sulla candidatura unica Italia - Turchia ad organizzate l'Europeo di calcio del. "Considerati gli investimenti da fare ...Lassegnazione di Uefae' prevista il prossimo 10 ottobre durante la riunione del Comitato Esecutivo in programma a Nyon. Assegnazione che non e' automatica perche' la UEFA deve ovviamente ...... alleanza sui generis tra la Federcalcio italiana e quella turca per mettere la Uefa più o meno di fronte al fatto compiuto per l'organizzazione dei Campionati Europei di calcio. La notizia, ...

Italia e Turchia pronte a ospitare insieme Euro 2032. Senza rivali. Gravina: "Svolta storica" La Gazzetta dello Sport

Per l'Europeo del 2032, Italia e Turchia avrebbero deciso di candidarsi per ospitare insieme la competizione. Il Presidente della Figc, Gravina e il suo corrispettivo per il calcio turco Mehmet Büyüke ...