Euro 2032 | Italia e Turchia si candidano per organizzarlo insieme

Leggi su tpi

(Di venerdì 28 luglio 2023) Clamorosa svolta sulla candidatura dell’all’peo. Il nostro Paese, come è noto, è pronto ad ospitare il torneo. La novità però è che lo vuole farealla, l’unica altra candidata per la competizione Uefa. I comitati organizzatori resteranno due ben distinti. I gironi verranno divisi tra i due Paesi e per quanto riguarda i nostri impianti, invece dei 10 stadi previsti (Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Cagliari) si giocherà su cinque. Il 12 aprile scorso la Figc aveva presentato il suo dossier all’Uefa, “ispirato ad un Nuovo Rinascimento”, come aveva detto il presidente Gabriele Gravina, che ha da sempre considerato l’assegnazione dell’peo un passaggio chiave per il percorso di sostenibilità del calcio ...