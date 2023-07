Euro 2032 | clamoroso | Italia e Turchia pronte a organizzare insieme i campionati

L' Italia organizzerà gli Europei di calcio insieme alla Turchia di Erdogan. I due Paesi erano gli unici candidati per ospitare, ma invece di sfidarsi hanno deciso di unirsi : la Federcalcio italiana e quella turca hanno inviato una lettera all' Uefa in cui annunciano la volontà di organizzare insieme la ...potrebbe tenersi in Italia eTurchia. La clamorosa svolta trapela su diversi organi di stampa, con le due candidate pronte a unirsi per organizzare insieme i campionati europei di calcio. ...... a quanto apprende l'Adnkronos, in cui chiedono di potersi candidare per organizzare insieme l'Europeo del. L'Italia e la Turchia ad oggi erano le uniche due candidate.

Italia e Turchia pronte a ospitare insieme Euro 2032. Senza rivali. Gravina: "Svolta storica" La Gazzetta dello Sport

Si attende l’ufficialità già per oggi, ma intanto c’è una svolta clamorosa sulla candidatura degli Europei del 2032. L’Italia ha intenzione di presentare ...Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...