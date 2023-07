Euro 2032 | accordo Italia-Turchia per ospitare gli Europei di calcio Gravina FIGC | Svolta storica

... alleanza sui generis tra la Federcalcio italiana e quella turca per mettere la Uefa più o meno di fronte al fatto compiuto per l'organizzazione dei Campionati Europei di calcio. La notizia, ...Quelle di Italia e Turchia erano le uniche due candidature pergiunte sul tavolo della Uefa , con i due Paesi che adesso hanno deciso di unire le loro forze e di organizzare insieme la ...La Federcalcio italiana (FIGC) e la Federcalcio turca (TFF) hanno chiesto di unire le loro candidature per ospitare UEFA. Contenuti top media Corpo articolo La UEFA conferma di aver ricevuto una richiesta dalla Federcalcio italiana (FIGC) e dalla Federcalcio turca (TFF) per unire le loro candidature in una ...

Italia e Turchia pronte a ospitare insieme Euro 2032. Senza rivali. Gravina: "Svolta storica" La Gazzetta dello Sport

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - "Abbiamo preso una decisione importante sia per il calcio turco che per quello europeo. La nostra partnership con la Figc riflette i valori di amicizia e cooperazione ..."Il progetto, oltre ad avvicinare due realtà consolidate nel panorama calcistico europeo, esalta i valori di amicizia e cooperazione" ...