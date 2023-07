Estate a Roma | in gita con i bambini fuori porta | 5 idee per divertirsi

Leggi su tuacitymag

(Di venerdì 28 luglio 2023) Come tenere impegnati e divertiti i vostriin questo caldo agosto se non siete partiti?te iin! A una manciata di chilometri da, trovate tanteed attività per fare passare loro giornate divertenti in libertà In questa calda2023 siete ancora ae cercateper una bellacon i? Ecco qualche consiglio per trascorrere una giornata spensierata e divertente per tutta la famiglia. Una meta perre iè senz’altro Subiaco, bellissimo borgo alto-medioevale a 50 ...