Essere Moana - Segreti e misteri | una clip in anteprima tratta dalla docuserie sulla pornostar

(Di venerdì 28 luglio 2023) Dal 29 luglio andrà in onda su discovery+ la, di cui potete vedere inunain cui si parla dell'immagine dellaArriva insu discovery+ sabato 29 luglio e sabato 5 agosto, e a settembre su NOVE,, la docu-serie prodotta da Verve Media Company per Warner Bros.Discovery, di cui potete vedere unain. Nel video tratto dal progetto, che racconta la vita dell'icona di bellezza, sensualità e potere che ha accompagnato la storia italiana per più di 10 anni, si spiega come la sua immagine abbia avuto un ruolo importante per ...

Arriva in anteprima su discovery+ sabato 29 luglio e sabato 5 agosto (e a settembre su NOVE) ''. La docu - serie (prodotta da Verve Media Company per Warner Bros. Discovery) racconta la vita diPozzi, un'icona di bellezza, sensualità e potere che ha accompagnato la storia ...Si chiama, è prodotta da Verve Media Company per Warner Bros. Discovery e sbarcherà s u Discovery+ sabato 29 luglio e sabato 5 agosto per poi approdare a settembre in chiaro sul Nove . ...Tra i titoli '- Segreti e misteri' la storia diPozzi. Nell'area comedy debutto di Katia Follesa, per la prima volta alla conduzione di un programma comico, con un taglio ...

Essere Moana: la storia di una diva inafferrabile in una docu-serie Vanity Fair Italia

Chi è veramente Moana Pozzi, una donna diventata mito Eros e Thanatos nel suo destino, segnato da una morte sulla quale aleggia ancora il mistero. (ANSA) ...La vita della pornostar Moana Pozzi in anteprima su Discovery+ sabato 29 luglio e sabato 5 agosto, e a settembre su NOVE, nella docu-serie ‘Essere Moana’.