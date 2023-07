Si chiama, è prodotta da Verve Media Company per Warner Bros. Discovery e sbarcherà s u Discovery+ sabato 29 luglio e sabato 5 agosto per poi approdare a settembre in chiaro sul Nove . ...Tra i titoli '- Segreti e misteri' la storia diPozzi. Nell'area comedy debutto di Katia Follesa, per la prima volta alla conduzione di un programma comico, con un taglio ...Le motivazioni che accompagnano questo cambio di rotta possonotante, ma probabilmente c'... che ha accolto due squadre 'isolane' (Fijian Drua ePasifika), ma che ha perso altre componenti ...

Essere Moana: la storia di una diva inafferrabile in una docu-serie Vanity Fair Italia

Certe stelle non sono fatte per morire e, questo, Moana Pozzi lo sapeva molto bene. Nelle numerose interviste televisive che ha concesso quando era una delle donne più famose e desiderate d'Italia ale ...Arriva il 29 luglio su Discovery+ e poi in chiaro su NOVE a settembre la docuserie in due puntata sulla donna che ha sdoganato l'eros e la sensualità in tv e nei salotti politici ...