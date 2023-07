Esodo | tir ribaltato | inferno in autostrada Chilometri di code | la tratta maledetta

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il primo weekend diper le vacanze estive parte subito con un grave incidente sull'A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra la Complanare di Piacenza e Fidenza: un mezzo pesante che viaggiava in direzione di Bologna ha sbandato e invaso la carreggiata opposta coinvolgendo anche cinque auto e un cantiere di lavoro. Una persona è rimasta ferita. L'incidente è avvenuto all'altezza del km 84. Il tratto è stato chiuso e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. All'interno del tratto chiuso il traffico transita su due corsie e si registrano 11 km di coda in direzione di Bologna e 5 km di coda in direzione di Milano, dove il traffico transita su una corsia. Il tratto è stato regolarmente ...

L' allerta code è da bollino rosso acceso, cioè da prove generali didi massa (atteso al ... in azione i droni delle Autostrade per la viabilità: il videoCome da disposizioni del Ministero ...... impiegata in servizio di vigilanza stradale e controlloverso le località di mare, che ha imposto l'alt al centauro. Investita da unmentre fa jogging, grave una ragazza nel napoletano ...... arteria autostradale che in queste giornate diestivo è particolarmente trafficata in direzione mare. Nella tarda mattinata di oggi un incidente che ha coinvolto tre, causando la ...Un incidente ha mandato in tilt la circolazione sulla A14, arteria autostradale che in queste giornate di esodo estivo è particolarmente trafficata in direzione mare. Nella tarda mattinata di oggi un ...Estate infuocata per gli italiani, tra temperature roventi, rincaro dei carburanti, scioperi negli aeroporti, incendi ed esodi apocalittici. Iniziano ...