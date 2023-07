Esodo estivo - L' Anas rimuove oltre 700 cantieri

(Di venerdì 28 luglio 2023) L'ha deciso dire più di 700(il 65% degli1.100 attivi) per facilitare la circolazione sulla rete stradale e autostradale di competenza in vista dell'aumento dei flussi legati all': il fine settimana tra il 29 e il 30 luglio, infatti, sarà da bollino rosso. Le tratte critiche. In particolare, il traffico è previsto intenso soprattutto in direzione Sud e lungo le principali direttrici verso le località di villeggiatura, ossia dorsali adriatica, tirrenica e jonica, ai valichi di confine verso Francia, Slovenia e Croazia e in uscita dai centri urbani. Per il tardo pomeriggio di domenica 30 luglio è atteso un consistente flusso di spostamenti in prossimità delle città, in concomitanza con i rientri del fine settimana. L'indica ...

...più di 700 cantieri (il 65% degli oltre 1.100 attivi) per facilitare la circolazione sulla rete stradale e autostradale di competenza in vista dell'aumento dei flussi legati all': il fine ...Primo weekend dida bollino rosso sulle strade. In previsione dell'aumento del traffico l'Anas ha rimosso fino al 6 settembre oltre 700 cantieri, il 65% di quelli ad oggi attivi (oltre 1.100) per offrire ...Al via le grandi partenze nel primo fine settimana dicon spostamenti di breve e lunga percorrenza lungo la rete stradale di competenza Anas (Società del Polo infrastrutture del Gruppo Fs Italiane). Viabilità Italia prevede bollino rosso, a ...

Con l'aumento delle partenze verso le località di villeggiatura, la società stradale interviene per facilitare gli spostamenti e ridurre le criticità per gli automobilisti ...L'ANAS ha deciso di ridurre il numero di cantieri del 65% per sostenere le ore più intense di traffico durante le vacanze estive.