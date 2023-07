Eseguiti lavori di asfaltatura della Paullese tra San Donato Milanese e Peschiera Borromeo

Negli ultimi giorni sono stati infinedi pavimentazione nel tratto della SP 23 che attraversa il centro abitato di Pragelato ".... intorno alle 13.30, schiacciato dal trattore alla guida del quale stava eseguendodi ... Saranno i carabinieri attraverso i rilievia verificare le cause dell'incidente mortale.... che ha supervisionato quotidianamente con l'ausilio della squadra dell'ufficio Direzione, l'andamento dei'. Dopo la pausa estiva sarannotutti gli interventi di consolidamento ...

Certificazione dei lavori eseguiti all'estero dalle imprese italiane ... ambasciata atene

MARTINSICURO – “Abbiamo realizzato un ulteriore intervento all’interno della struttura del ‘Tempo Libero’ di Martinsicuro. Il tutto in tempo utile per ospitare in maniera ...Il tratto interesserà 3,5 km lungo la carreggiata tra Sestu, Selargius e Cagliari. I lavori verranno effettuati in tre fasi ...