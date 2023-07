Erba tagliata | non buttarla mai | vale oro! Come usarla nell’orto

Leggi su donnaup

(Di venerdì 28 luglio 2023) Quando tagli l’del tuo giardino non gettarla via, puoi riutilizzarla in modo molto efficiente. In natura non esistono scarti, tutto può essere riutilizzato in modo intelligente. L’può essere utilizzata per il compostaggio, la pacciamatura e il mulching. Ecco alcuni consigli importanti. A seconda dei vari tipi di taglio dell’puoi ottenere un materiale diverso da riutilizzare. Ecco i differenti tipi di taglio: Con robot rasa: con questo sistema l’viene sminuzzata ed è quasi impossibile raccoglierla. Con tosaclassico: in questo caso, l’viene sminuzzata accuratamente e arriva nell’apposito cesto di raccolta. Con trattorino rasa: questo metodo offre un taglio medio e le dimensioni ...