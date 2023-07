Episodio sconcertante di un bambino venduto per un iPhone in Bengala

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 28 luglio 2023) In queste ore non si fa che parlare dell’di unper un. La storia ha avuto luogo in, ossia in una regione nord-occidentale dell’India. Una coppia di genitori ha pensato di dare via il loro figlio di 8 anni per acquistare uno degli ultimi melafonini del 2023, sembrerebbe per la loro sfrenata voglia di avere il migliore strumento possibile per postare contenuti su Instagram. La vicenda è stata raccontata da molti fonti asiatiche tra cui GizmoChina che non ha mancato di riportare dettagli sul caso. Riportando proprio le notizie giunte fino a noi, apprendiamo proprio che la coppia ha deciso di vendere il minore ad un acquirente, certo senza scrupoli, di nome Priyanka Ghosh. Quest’ultimo è stato arrestato esattamente come la mamma del ...