Epatiti | Schillaci “Massimo impegno contro grave minaccia per salute”

(Di venerdì 28 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “La Giornata Mondiale dell'Epatite che si celebra oggi è un'occasione preziosa per aumentare l'attenzione e la consapevolezza su unaper lapubblica. E' necessario mettere in campo tutte le azioni possibili per contrastare questa malattia e proteggere ladel fegato, essenziale per la vita”. E' quanto dichiara il Ministro della, Orazio.“Prevenzione, diagnosi precoce e miglioramento di terapie efficaci, anche grazie alla ricerca, sono gli assi strategici su cui agire e lo stiamo facendo in particolare attraverso lo screening nazionale gratuito per infezione da HCV, gli interventi previsti dal Piano Nazionale per la Prevenzione 2020-2025 e l'aggiornamento del Piano Nazionale per la Prevenzione delle...