Epatite | quei «controsensi» che fanno di te un soggetto a rischio

... herpes,C, gonorrea, sifilide ". Le buone norme per ridurre i rischi "Per quanto riguarda ...transito intestinale regolar e perché la stitichezza cronica determina un terreno fertile per......per l'identificazione e il trattamento dei pazienti conC nella pratica clinica quotidiana. Essendo un'infezione asintomatica, è "più difficile 'scovare' il sommerso, ovvero tutti......utili per l'identificazione e il trattamento dei pazienti conC nella pratica clinica quotidiana. Essendo un'infezione asintomatica, è "più difficile 'scovare' il sommerso, ovvero tutti...

Epatite C, individuare il virus prima di sintomi e conseguenze gravi ... insalutenews

Simi e Aisf chiedono di prorogare il fondo per lo screening dell’epatite C, e di espandere la platea a cui è rivolto, per tenere fede ...Oltre un milione di decessi ogni anno nel mondo, ma tanti si potrebbero prevenire. L’Italia è un esempio per l’epatite B. L’epatite C si può eradicare ma serve individuare chi ha il virus HCV ma non l ...