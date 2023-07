Epatite c | gli influencer al servizio della conoscenza

(Di venerdì 28 luglio 2023) Al via una campagna social che punta ad aumentare la consapevolezza sulle epatiti virali e in particolare sulla forma più diffusa, la C

...darà la possibilità a chiunque sia nato tra il 1969 e il 1989 di eseguire il test per l'C ... Inoltre dalle ore 15 alle 19 sarà possibile effettuarescreening per qualsiasi fascia d'età ...... la forma più grave, rara e aggressiva divirale ed importante problema di Sanità Pubblica "... La gestione della patologia è fondamentale per prevenireeventi di scompenso e diminuire le ...Dai loro profili Instagram,influencer lanceranno post e stories per promuovere la conoscenza ... Il focus della campagna è sull'C, la forma più diffusa divirale in Italia. Sebbene ...

Le epatiti sono ancora “sorvegliate speciali” ISS

"La Giornata mondiale dell'epatite che si celebra oggi è un'occasione preziosa per aumentare l'attenzione e la consapevolezza su una grave minaccia per la salute pubblica. È necessario mettere in camp ...Le malattie del fegato rappresentano un grave problema di sanità pubblica nel mondo per la loro evoluzione in cirrosi epatica e tumori, situazioni cliniche che provocano la morte e, nel caso quando po ...