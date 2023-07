Emmy Awards rinviati a causa dello sciopero di Hollywood

Leggi Anche Hollywood, sciopero di attori e sceneggiatori contro streaming e AI - Il più grande in 40 anni Leggi Anche2023: Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco in nomination Primo rinvio dal 2001 E' stata la Fox, che ha l'esclusiva della cerimonia, a premere per lo slittamento. L'assenza di star sul ...Gli, che avrebbero dovuto svolgersi a settembre, sono stati rinviati a causa dello sciopero degli attori e sceneggiatori di Hollywood, la protesta più massiccia e lunga degli ultimi 60 anni. E ...- Pubblicità - Nelle scorse settimane si ipotizzava che la cerimonia degli2023 avrebbe rischiato di dover essere rimandata per via degli scioperi degli attori e degli sceneggiatori attualmente in corso negli Stati Uniti. È ora, come riportato da THR , arrivata ...

Emmy Awards 2023: rimandata la cerimonia a causa degli scioperi in corso Cinefilos.it

Gli Emmy sono stati le prime "vittime" dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori che sta infuocando l'estate di Hollywood.(Adnkronos) - Gli Emmy Awards, che avrebbero dovuto svolgersi a settembre, sono stati rinviati a causa dello sciopero degli attori e sceneggiatori di Hollywood, la protesta più massiccia e lunga degli ...