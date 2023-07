Elefante scappa dal circo e si aggira per la città avvicinandosi al supermercato | “Va a fare la spesa” – VIDEO

(Di venerdì 28 luglio 2023) Fugge dale si fa un giro ad Amantea, nel Cosentino, sulla SS 18. Protagonista unche, tra lo stupore e le risate dei testimoni che ne riprendono la fuga, siindisturbato sul ciglio della strada e si dirige verso un: “Va ala” commenta chi osserva la scena. Come riportano i media locali il pachiderma è stato recuperato dai gestori delche lo hanno trovato proprio nel parcheggio del market. Non si segnalano danni a persone e cose. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

