“Eccola | è con lui” Ida Platano | scoppia il caso Le critiche del pubblico | “Abbiamo capito tutto”

(Di venerdì 28 luglio 2023) Idae Alessandro Vicinanza, cosa succede? Da qualche giorno i due protagonisti di Uomini e Donne stanno facendo parlare per alcuni sospetti di crisi, illazioni e supposizioni che non lasciano presagire nulla di buono. Dopo tante relazioni finite, come ad esempio quella storica con Riccardo Guarnieri, la dama del Trono Over sembrava aver trovato la serenità con il manager originario di Salerno. Ma quelle che erano certezze fino a poco tempo fa si stanno trasformando in dubbi. Con un post sul proprio profilo Instagram Alessandro Vicinanza ha voluto dissipare tutti i rumor e le indiscrezioni sulla presunta (o vera) crisi con Ida. Nelle foto e video pubblicati si vedono i due volti noti di Canale 5 mentre si rilassano a Capri al tramonto in uno scenario da sogno. Ida e Alessandro sorridono, sembrano felici e contenti: dunque la crisi era ...

mentre, decisamente in forma, balla sulle note del suo singolo del 1983 Lucky Star : "Essere ... L'appuntamentoi fan italiani è per il 23 nov 2023 al Mediolanum Forum di Assago (MI). Altre ...'Hanno detto che è facile criticare ma bisogna proporre:qui la proposta, torniamo alla ... di Vibo Valentia che un grande Festivalmilioni di euro dallo Stato. Torniamo ai giovani che ......venne Michele Serra chela sua indimenticabile 'Ode alla Duna' (pubblicata sul libro 'Poetastro', poesie per incartare l'insalata, edito da Feltrinelli) spiegò alla perfezione il concetto.

Barbie, Margot Robbie fuoriclasse vera: eccola alle prese con la ... Everyeye Cinema

I pareri dei due ex presidenti dell'Inps a confronto. Entrambi sono per una paga minima ma poi le strade divergono sulla cifra e sulla differenziazione per ...Una vicenda che ha fatto discutere. Ha posto interrogativi, in particolar modo sul potere politico ancora presente in certe regioni rosse. E ha ...