Ecco Kencore | la Nuova Tendenza della Moda lanciata da Ryan Gosling

Leggi su moltouomo

(Di venerdì 28 luglio 2023) Grazie alla “propone L’Eleganza Classica che Incontra la Raffinatezza Contemporanea Lamaschile ha da sempre rappresentato un terreno fertile per l’innovazione e l’esplorazione di nuovi stili e tendenze. Tuttavia, negli ultimi tempi, unaintrodotta dall’icona di Hollywoodsta facendo scalpore nel circuito dello stile maschile. Conosciuta come “,” questasi ispira in modo inaspettato alla fama di Ken del film Barbie, integrando l’eleganza classica con la raffinatezza contemporanea. La rivoluzionaria esteticasta catturando l’attenzione di persone allain tutto il mondo, ...