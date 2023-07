“Ecco con chi ha tradito Belen” Stefano De Martino | Fabrizio Corona l’aveva promesso | bomba sganciata

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 28 luglio 2023) Un’altra estate conRodriguez eDeprotagonisti assoluti della cronaca rosa. Si sarebbero lasciati di nuovo ma soprattutto ci sarebbero di mezzo terze persone, sempre stando ai gossip che in questi giorni intasano le pagine dei settimanali. Perperò, che è tornato asu queste notizie circa rottura tra l’argentina e il conduttore campano, la notizia non è per niente ‘fresca’: i due si sarebbero lasciati diversi mesi fa. Non solo, l’ex re dei paparazzi svela anche quello che la showgirl e sua ex gli avrebbe confidato sul marito. “In realtà anchecome tutti ha degli scheletri nell’armadio ed ha pure i suoi segreti, così come tutto il resto del mondo.lo ha scoperto”, sostiene ...