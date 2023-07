Ecco come alzare i salari | meno tasse e contrattazione collettiva

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 28 luglio 2023) L’art. 36 della Costituzione stabilisce il diritto di ogni lavoratore “ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa”.o minimo: si / no / non so. Questa pare essere oggi la risposta al provvedimento chiesto a gran voce dalle sinistre. Di cosa si tratta? Del diritto ad avere garantito uno minimo, al di sotto del quale non è possibile scendere. Ma nonostante sia evocato dalla Carta costituzionale, dal punto di vista economico non è possibile individuare una cifra esatta. I contratti collettivi La Costituzione afferma due principi generali, quelli di sufficienza e proporzionalità. Ma la scelta di non stabilire espressamente per legge uno minimo fu fatta per non ostacolare l’iniziativa ...