Eba | le banche europee resistenti allo stress test

I risultati dello stress test dell'Autorità bancaria europea () mostrano che leeuropee rimangono resilienti in uno scenario avverso che combina una grave recessione dell'UE e globale, tassi di interesse in aumento e spread di credito più elevati. Lo ...L'nella descrizione dei risultati aggiunge che nello scenario di base, tutte lehanno un coefficiente patrimoniale Cet1 in eccedenza del requisito patrimoniale complessivo (OCR). Il buffer ...Solo in tre finiscono sotto soglia capitale Tscr . I nuovi e temuti stress test2023, che coinvolgono 70europee, tra le quali nove italiane, si concludono un una sostanziale 'promozione' degli istituti del vecchio che rappresentano il 75% del sistema. Nello scenario ...

Stress test EBA, banche europee restano resilienti anche in scenario avverso Borsa Italiana

Roma, 28 lug - “Intesa Sanpaolo è stata sottoposta al 2023 EU-wide stress test condotto dall’Autorità Bancaria Europea (EBA), in collaborazione con il Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), la Banca d’I ...Le banche europee nel complesso passano lo stress test 2023 dell'Eba, l'autorità bancaria europea che ipotizza uno scenario avverso di recessione globale e aumento dei tassi di interesse. (ANSA) ...