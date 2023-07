“È scattata la denuncia” Mara Venier | la brutta scoperta e la sua costretta decisione

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 28 luglio 2023)su tutte le furie. La nota conduttrice italiana è corsa subito ai ripari non appena si è resa conto di quello che stava accadendo. Può succedere a tutti, ancor più se si tratta si personaggi vip, proprio come. Il fatto increscioso è stato reso noto dalla diretta interessata che ha subito reso noto come sono andati i fatti per filo e per segno. Dopo il racconto, la nota conduttrice italiana ha poi lanciato il suo appello per evitare che anche altri possano cadere nella stessa trappola.su tutte le furie, scatta lasotto gli occhi di tutti. Profilo fake con il nome della conduttrice per compiere truffe: questa la vicendata pubblicata dache ha dunque subito allarmato i suoi fan: “Non sono io!”. Il ...