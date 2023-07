Dovrei vivere l’Ue come un’opportunità ma non riesco ad essere un europeista convinto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 luglio 2023) di Massimo Falchetta Nonadun. Questi considera l’Italia un’entità amministrativa che riceve direttive dalla Comunità economica europea ed è costretta ad applicarle,un alunno scapestrato. Ma l’non dice al popolo “guardate questi qui che in gamba che sono: che bei servizi pubblici che hanno, che belle reti di trasporto urbano che hanno realizzato,funziona a dovere la loro burocrazia…”. No, dice “dovete fare dei sacrifici, perché avete vissuto sopra le vostre possibilità; ora ci stanno marcando stretti. Noi trasmettiamo, devoti e ammirati, il loro messaggio. Tutto ciò per il vostro bene”. Per l’le persone che ci abitano, in Italia, ...