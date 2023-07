“Dovete fare attenzione” Allarme meteo | l’annuncio choc di Sottocorona | il giorno peggiore per l’Italia

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 28 luglio 2023) Previsioniper i prossimi giorni, l’di Paolo. Il popolarerologo a Coffe Break su La7 ha messo in guardia gli italiani. Già da domani, sabato 29 luglio, il tempo stabile e il cielo luminoso di questi giorni sono destinati a lasciare spazio ad altro. Da domenica 30 luglio, poi, il cambiamento sarà ancora più evidente: “Domenica ci saranno forti precipitazioni che taglieranno in due il Veneto” ha spiegato l’ex ufficiale dell’Aeronautica. Del resto anche altri esperti come Mario Giuliacci hanno fatto previsioni del tutto simili per non dire identiche. Vacanza o no, prepariamoci dunque a temporali pure “molto forti” e “temperature in forte aumento”. Cerchiamo ora di capire quali saranno le zone interessaste dai fenomeni più intense e chi invece si ‘salverà’. Leggi anche: ...