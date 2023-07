Dopo il tormentone Y2k sarà la volta dell’Indie. Paola di Celine

Leggi su amica

(Di venerdì 28 luglio 2023) C’é chi non ha mai smesso di trarre ispirazione dallo stile Indie Sleaze. Hedi Slimane, ad esempio, stilista che nella moda può essere considerato il corrispettivo di una rock star del genere, con i pantaloni skinny che sono il suo marchio di fabbrica fin dai tempi di Dior Homme. Il direttore creativo è rimasto fedele a se stesso anche da, dove ha mischiato sapientemente look da ribelle e heritage borghese. La moda è ciclica, e adesso che il revival Y2K è arrivato all’apice, contagiando brand storici e giovani talenti che attingono dallo stile pop a cavallo tra i novanta e i 2000, non possiamo che aspettarci un cambio di musica. Da Britney Spears e Christina Aguilera a Pitt Doerty, il passo è breve e si misura a suon di jeans neri aderentissimi e ...