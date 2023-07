Dopo Biden | Xi? Meloni si prepara a lasciare la Via della Seta

Leggi su formiche

(Di venerdì 28 luglio 2023) Durante l’incontro alla Casa Bianca, Joee Giorgiahanno parlato, come ampiamente anticipato, di Cina. E anche del nodo, che l’Italia ancora deve sciogliere,Via. Ma senza nessuna pressione da parte del presidente degli Stati Uniti e delle sua amministrazione, ha assicurato la presidente del Consiglio. “Gli Stati Uniti non ci hanno mai posto la questione di cosa debba fare l’Italia”, ha spiegato in conferenza stampa all’ambasciata d’Italia a Washington sottolineando come la discussione sulla Cina abbia riguarda il più ampio confronto con l’Occidente.ha anche confermato che una visita a Pechino rimane in agenda e sarà una delle “prossime missioni”. Ha ricordato gli inviti del leader Xi Jinping ma non ha parlato di date. In Cina sono invece attesi ...