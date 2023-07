Docenti di ruolo e supplenze GaE GPS | per chi non è necessario presentare la domanda entro il 31 luglio Chiarimenti

Ma, per la maggioranza, l'emendamento della Lega agevola l'immissione indi tantiprecari, che insegnano nelle scuole pubbliche e paritarie da molti anni. Un'abilitazione facilitata, ...Anche il collegio dei, in questa vicenda, ha unfondamentale "Sì. In caso di assegnazione a classe differente da quella corrispondente all'età anagrafica, essa dovrà essere deliberata ...Con circa 20mila cattedre vacanti, non tutte considerate per le assunzioni in, le scuole sono in crisi. Il motivo Una carenza di. Nonostante il Mef autorizzi annualmente le immissioni ...

Immissioni in ruolo docenti 2023, oggi stop assunzioni da GaE e concorsi. Da domani 27 luglio domanda call veloce per coprire i posti ancora liberi Orizzonte Scuola

La caccia al supplente sta diventando ormai la principale attività estiva delle scuole. E quest’anno i numeri fanno impressione: secondo i dati della Flc Cgil Lombardia, infatti, ...La docente in questione ora vive a Bisaccia, il paese del poeta Franco Arminio in provincia di Avellino, per anni è stata iscritta nelle Gps (Graduatorie provinciali supplenze) nelle scuole di Rimini ...