Djomi | esce il nuovo singolo “Se mi guardi”

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 28 luglio 2023) È disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “Se mi” (ADA Music Italy), ildi. “Morto un papa se ne fa un altro, dicono”. Per il secondoha scelto un brano contaminato da altri generi ma che mantiene la sua anima rap. “SE MI” ha l’obiettivo di manifestare l’importante influenza che il rock ha nella sua vita e nella sua musica (un pilastro fondamentale per lui). È un pezzo che parla della dualità della sua persona e della sua figura artistica. Ha sempre cercato di separare la persona dall’artista, per quanto gli piaccia pensarecome l’espressione di parte del buono che c’è in Domenico, del male che prova dentro e che vive in relazione col mondo. In questo ...