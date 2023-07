Diventa insegnante di ruolo a 70 anni | quando è già in pensione

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna vita da supplente, poi finalmente la bella notizia: il posto di. Peccato però che la prof ormai era inda due. E’ la storia di Anna Maria,di Bisaccia che ha lavorato da precaria per. Fino ai suoi 70, compiuti pochi mesi fa. La docente, come racconta “Il Fatto Quotidiano“, perè stata iscritta nelle Gps (Graduatorie provinciali supplenze) nelle scuole di Rimini facendo l’di sostegno alle superiori. La professoressa Anna Maria nel 2018 aveva fatto anche il concorso e proprio da quell’elenco è stata “ripescata” per la proposta di una cattedra a tempo indeterminato. Peccato che il contratto le sia stato proposto fuori tempo massimo,ormai ...

La docente, come racconta 'Il Fatto Quotidiano', per anni è stata iscritta nelle Gps (Graduatorie provinciali supplenze) nelle scuole di Rimini facendo l'di sostegno alle superiori. La professoressa Anna Maria nel 2018 aveva fatto anche il concorso e proprio da quell'elenco è stata 'ripescata' per la proposta di una cattedra a tempo

