Distributori carburante | da martedì obbligatorio esporre i prezzi medi

(Di venerdì 28 luglio 2023) Scatta l’obbligo dii cartelloni con idi benzina e diesel. Daprossimo, primo agosto, i gestori delle stazioni di servizio dovranno mettere ben in vista non solo i costi del proprio impianto ma anche quellinazionali, per favorire il confronto da parte degli automobilisti. Una misura voluta dal governo nel decreto benzina di inizio anno, ma fortemente contrastata...

Per non parlare di molte località turistiche, dove i costi delalla pompa arrivano a un ... Assoutenti ricorda che "dal prossimo primo agosto scatterà l'obbligo per idi indicare ...Secondo i proprietari deila misura sarebbe inutile e credono sia un ulteriore onere a ... I prezzi medi sono calcolati con esclusivo riferimento alle seguenti tipologie di: ......che gestisce isarà altresì sanzionata da ADM per le violazioni amministrative previste dal Testo Unico Accise. Si parla omessa denuncia di impianti di distribuzione diper ...

È di oggi la notizia del respingimento, da parte del Tar del Lazio, della sospensiva dell’obbligo di esporre il cartello del prezzo medio dei carburanti, che quindi dovranno campeggiare nei distributo ...Una misura voluta dal governo nel decreto benzina di inizio anno, ma fortemente contrastata dagli addetti del settore che per osteggiarla si erano appellati al Tar ...